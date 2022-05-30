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1839 جولة تفتيشية في دبا الفجيرة
1839 جولة تفتيشية في دبا الفجيرة
31 مايو 2022 01:37

دبا الفجيرة (الاتحاد)

 كشفت إحصائيات بلدية دبا الفجيرة، متمثلة بإدارة التراخيص التجارية، عن أن الإدارة أنجزت (1575) رخصة تجارية منذ شهر يناير وحتى أبريل من العام الجاري، بينها إصدار (102) رخصة جديدة، وتجديد (1454) رخصة، لعدد مختلف من الأنشطة، منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية، بالإضافة إلى الرخص المنزلية «مشروعي» وتضمنت 19 رخصة.
كما قام القسم بجولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، وبلغ عددها (1839) محلاً؛ بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، والتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، وتم إنذار (207) محال وتحرير (142) مخالفة، تمثلت في عدم تجديد الرخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة، بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية دون تصريح صادر من البلدية، كما تم إغلاق محلين لعدم التزامهم بتجديد الرخصة التجارية.
ومن جهته، أكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة أن البلدية تحرص على تنظيم الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة بشكل دوري ومستمر، لرصد كل الممارسات السلبية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة، وخصوصاً العاملين في المنشآت، وإلزام جميع المنشآت بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية، مؤكداً أن البلدية تدعم الرخص المنزلية «مشروعي»؛ لأن هذه الرخص تقوم بتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.

دبا الفجيرة
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