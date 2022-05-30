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«سبيد» يبدأ تسجيل مقطورات قوارب الصيد بعجمان
خلال التأكد من صلاحية المقطورة (من المصدر)
31 مايو 2022 01:37

عجمان (الاتحاد) 

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، إطلاق مبادرة فحص وتسجيل مقطورات قوارب الصيادين في جمعية الصيادين بعجمان، بالتعاون مع هيئة النقل، ممثلة بمركز «سبيد» لفحص الآليات؛ تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية، المتمثلة بجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز إسعاد الجمهور حول الخدمات المقدمة.
وقال النقيب علي محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات بشرطة عجمان، إن المبادرة تتضمن فحص جميع المقطورات، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة، للتسهيل على الصيادين إتمام إجراءات فحص وترخيص المقطورات في جمعية الصيادين بعجمان دون الحاجة للانتقال إلى مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين بمنطقة الجرف، لدعم إجراءات الحد من وقوع حوادث سقوط مراكب الصيد، أثناء النقل وما ينجم عنه من عرقلة لحركة السير وتضرر المركبات في حال السقوط. 
وأضاف أن فحص وتسجيل المقطورات في جمعية عجمان للصيادين بمنطقة الصفيا في مشيرف، يستمر لمدة شهرين، من الساعة 8 إلى 10 صباحاً، مثمناً تعاون الصيادين مع شرطة عجمان لإنهاء إجراءات ترخيص المقطورات، ومشيداً بإدارة جمعية عجمان للصيادين وهيئة النقل بعجمان على إنجاح المبادرة.

شرطة عجمان
عجمان
جمعية الصيادين
هيئة النقل
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