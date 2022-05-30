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رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع التركي
رئيس الدولة خلال لقائه وزير الدفاع التركي
30 مايو 2022 23:22

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم.. معالي خلوصي أكار وزير الدفاع في الجمهورية التركية الصديقة الذي يزور الدولة. ونقل معالي وزير الدفاع التركي إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان متمنياً لتركيا الصديقة وشعبها دوام التقدم. كما قدم معالي وزير الدفاع تعازيه ومواساته إلى سموه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".. فيما هنأ سموه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة معرباً عن تمنياته لسموه التوفيق خلال المرحلة المقبلة في قيادة دولة الإمارات نحو مزيد من التطور والرخاء. وبحث سموه والوزير التركي علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزير الدفاع التركي لتعزيته..كما شكره للتهنئة وما عبر عنه من أمنيات بمناسبة تولي سموه رئاسة دولة الإمارات. حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

المصدر: وام
تركيا
الإمارات
محمد بن زايد
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