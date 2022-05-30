الإمارات تدشن المرحلة الأولى لتشغيل أكبر مستشفيات محافظة شبوة اليمنية

بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دشنت المؤسسة المرحلة الأولى لتشغيل أكبر مستشفى في محافظة شبوة في الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية من خلال تبني المبادرات الصحية النوعية التي تعنى بالرعاية الشاملة في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من صعوبات.

وتعد شبوة ثالث أكبر محافظة في الجمهورية اليمنية من حيث المساحة وتتكون من 17 مديرية.

ودشن وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية المرحلة الأولى من هيئة مستشفى شبوة العام بحضور عوض بن الوزير العولقي محافظ شبوة وعدد من كبار المسؤولين.

وقال مصدر في مؤسسة خليفة الإنسانية إن المشاريع الإنسانية و التنموية لدولة الإمارات و المنتشرة في جميع أنحاء العالم تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة و تنعكس إيجابا على تحسين حياة الشعوب لا سيما القطاع الصحي الذي يعد أحد أهم الأسباب في تقدم المجتمع وتطوره ويحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية للدول في عملية التنمية.

وأضاف المصدر أن افتتاح مستشفى شبوة العام يهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية في المحافظة وتيسير الحصول عليها و تحسين نوعيتها وزيادة فعاليتها. تبلغ السعة الاستيعابية لمستشفى شبوة العام 350 سريرا طبيا وتم تجهيز 100 سرير بجميع التخصصات الطبية في المرحلة الأولى إلى جانب تجهيز 250 سريرا في المرحلة الثانية".