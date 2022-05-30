اختتام معرض واجهة التعليم افتراضياً وحضورياً

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت، اليوم، أعمال المنصة الافتراضية لمعرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2022، حيث استمر زوار المعرض من أنحاء العالم كافة بالدخول إلى هذه المنصة عن بُعد، بعد اختتام أعماله يوم الخميس الماضي حضورياً.

وأكدت الدكتورة موزة البادي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة واجهة التعليم، نجاح النسخة الثامنة الهجينة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2022، بسبب الحضور الكثيف للمستهدفين من الطلبة والدارسين والمختصين.

وقالت إن رعاية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمعرض منذ انطلاقته، تعطينا الدافع لتطويره والمضي قدماً في تحسين وتعزيز نجاحات هذا الحدث التربوي الأكاديمي العالمي والذي تستضيفه الإمارات كل عام، ويلقي الضوء على جانب من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها.

وأشارت إلى أن الحضور الكثيف عبر الوجود الفعلي في قاعات المعرض والحضور عبر المنصة الافتراضية، حقق أهدافه بحيث كان منصة تفاعلية جمعت المؤسسات الأكاديمية والخبراء المختصين مع الطلبة وأولياء الأمور لتقديم المشورة وعرض المناهج والتخصصات المستقبلية والمالية والتي توائم المتغيرات والنهضة التنموية الشاملة بالدولة.

كما أوضحت أن الورش المصاحبة والجلسات النقاشية كانت مسرحاً لحوار حول محاور المؤتمر والمعرض الرئيسية لتقديم تصورات حول مهن المستقبل وبناء القدرات والتوجهات العالمية للدراسات ووظائف المستقبل، مقدمة الشكر والتقدير للخبراء كافة والمؤسسات الداعمة والشركاء على جهودهم في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية المعرفية التربوية على أرض الإمارات.

وقالت «نبدأ ومنذ اليوم التحضير للنسخة التاسعة من خلال دراسة النسخة الحالية ورضا الجمهور والمشاركين من خلال استبيانات وورش عمل للعصف الذهني، حتى نستمر في تقديم معرض متطور يلبي كافة الاحتياجات ويحقق الأهداف المرجوة ويعزز مكانة الدولة ورصيدها المتقدم عالمياً وسمعتها الطيبة».