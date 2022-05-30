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شرطة أبوظبي تفعل خدمتي الإبلاغ عن حريق وطلب الإسعاف بنظام SOS
شرطة أبوظبي تفعل خدمتي الإبلاغ عن حريق وطلب الإسعاف بنظام SOS
30 مايو 2022 15:27

فعلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني خدمتي الإبلاغ عن حريق، وطلب الإسعاف للحالات الطارئة في  نظام SOS بتطبيقها الذكي على الهواتف واللوحات الذكية التي تعمل على نظامي apple store وgoogle store.

 
 وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص شرطة أبوظبي المستمر على تطوير الخدمات على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية وضمن جهودها  في استشراف المستقبل لإسعاد المتعاملين واختصار الزمن وسرعة الاستجابة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدفاع المدني
شرطة أبوظبي
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