"أبوظبي التقني" يفتح باب التسجيل في "نعم للعمل"

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في الدورة الحادية والعشرين من البرنامج الوطني "نعم للعمل" التي ينظمه المركز تحت شعار "مستقبل الشباب مسؤولية وطنية" وذلك خلال الفترة من 8 إلى 19 أغسطس المقبل في أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان. ويشارك في البرنامج مواطنون ومواطنات ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما لتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من المهارات التي تعدهم للعمل في عدة تخصصات هامة وحيوية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن "نعم للعمل" برنامج وطني يستشرف مستقبل الشباب ودورهم الحيوي في توطين القطاع الخاص؛ وقد جاء بمبادرة من "أبوظبي التقني" لتوفير آليات التأهيل والتدريب العملي والأكاديمي لشباب الوطن وتمكينهم من العمل المحترف في مجالات عديدة. وأضاف أن البرنامج يستقطب الشباب والطلبة خلال الإجازات المدرسية لتدريبهم على العمل في مؤسسات مختارة تكسبهم مهارات تخصصية تتوافق مع متطلبات سوق العمل والخطط الاستراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن "نعم للعمل" يأتي في إطار جهود القيادة الرشيدة لتمكين "أبوظبي التقني" من مواصلة نجاحاته في تنظيم هذا البرنامج الهام لتأهيل المواطنين من العمل في مجالات جديدة و متنوعة تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم وقطاعات العمل المطلوبة في المستقبل القريب والبعيد، وهي القطاعات والمهن والوظائف التي تشهد نجاحات كبيرة في حاضر ومستقبل القطاع الخاص بالدولة. من جانبه أوضح المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في "أبوظبي التقني"، أن البرنامج يتضمن أربعة مستويات متدرجة يحصل المواطن بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، بما يمنح المواطنين خريجي البرنامج؛ الفرص للعمل في التخصصات المطلوبة في سوق العمل. ودعا شباب الوطن للمبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني www.yestowork.ae، بما يضمن لهم المشاركة في البرنامج، والاستثمار الأمثل لأوقات فراغهم خاصة الطلبة خلال الإجازة المدرسية.

المصدر: وام