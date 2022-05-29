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سهيل المزروعي يكرم متقاعدي «البنية التحتية»
سهيل المزروعي خلال التكريم (وام)
30 مايو 2022 03:06

دبي (وام)

 كرم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الرعيل الأول «المتقاعدين» الذين ساهموا في إنجاح مسيرة عمل الوزارة وتحقيق الإنجازات الطموحة التي عززت مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية، وذلك في مقر الوزارة بدبي، بحضور عددٍ من المسؤولين. 
وقال معاليه، خلال حفل التكريم الذي أقيم تحت عنوان «بصمة وفاء»: «إننا نثّمن جهودكم وعطاءكم المتميز، ولن ننسى إسهاماتكم الجليلة في خدمة الوطن من مواطنين ومقيمين ودوركم كان فعّالاً عبر عملكم الدؤوب على متابعة المشاريع، ما أسهم في دعم مسيرة النجاح والإنجازات، فيما نتطلع لمواصلة دوركم بالاستفادة من خبراتكم العملية، وتقديم النصح والاستشارة لزملائكم فأنتم نبراس يضيء لنا طريق الإنجازات للخمسين عاماً المقبلة، وبكم نستمد الأمل في مستقبل مشرق ملؤه التميز والريادة والازدهار». وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات تكن لمثل هؤلاء المبدعين والمتميزين كل التقدير والشكر والاحترام وتثمن دورهم الكبير في ترسيخ مكانة الإمارات التي باتت اليوم إحدى أكثر دول العالم نمواً وتطوراً وازدهاراً، وإن هذا التكريم عنوان للوفاء والامتنان الذي تحمله دولة الإمارات لكل من ساهم في رسم صورة مشرقة للدولة، ولتكون بفضل ذلك منارة حضارية يشار إليها بالبنان ولتشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به. 
ودعا معالي سهيل المزروعي جيل الشباب من موظفي وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن يسيروا على نهج الرعيل الأول وأن يقتفوا أثرهم في الإخلاص والتفاني في العمل والولاء والانتماء، مؤكداً أن الشباب هم القوة والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات المستقبل، وهم القادرون على صياغة مستقبل أفضل ومشرق لمجتمع دولة الإمارات.

سهيل المزروعي
البنية التحتية
الإمارات
دبي
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