71 مليون درهم إنفاق «الفجيرة الخيرية»

الفجيرة (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية لـ «جمعية الفجيرة الخيرية» اجتماعها السنوي برئاسة محمد علي الملا، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسالم السلامي أمين السر العام وحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، يوسف المرشودي المدير العام، وحضور أحمد الخديم ممثل وزارة تنمية المجتمع، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، حيث تم استعراض جدول الأعمال، الذي تضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، وإقراره، ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات، والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية للعام الماضي 2021 والخطة التشغيلية لعام 2022. وأعلن الملا، نتائج حصاد عام 2021، والذي بلغ حجم الإنفاق فيه على المشاريع الخيرية 71.470.020مليون درهم.

وأكد الملا، أن إنفاق الجمعية ذهب للأسر المتعففة والأسر محدودة الدخل، وأصحاب الهمم ومساعدة الطلبة والمرضى والأيتام والفئات المستحقة، حيث جرى تقديم مساعدات الزكاة ودعم التعليم والأسر المنتجة بقيمة 40.890.336 درهماً. وكفالة الأيتام: 16.540.556 درهماً. ومشاريع المساجد والآبار: 4.028.754 درهماً والصدقات والوقف الخيري: 4.684.685 درهماً. والمشاريع الموسمية (إفطار الصائم وكسوة العيد وزكاة الفطر 4.325.689 درهماً. ووصل عدد المستفيدين من المساعدات المالية التي قدمتها الجمعية في عام 2021 23.586 فرداً، كما قدمت الجمعية مساعدات عينية إلى 59.970 فرداً. وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع تنمية وتأهيل الأسر317 أسرة مواطنة عام 2021. وبلغ عدد المواطنات المستفيدات من الدورات التدريبية التي قدمها مركز غرس للأسر المنتجة وأصحاب الهمم 351 متدربة، وقدمت الجمعية مساعدات متنوعة للطلبة شملت المستلزمات الدراسية - أجهزة الحاسب الآلي - المساعدات الدراسية، وبلغ إجمالي الطلبة المستفيدين 1.543 طالباً وطالبة عام 2021 م. كما نفذت الجمعية مشروع حفظ النعمة، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها على الفقراء والمحتاجين منذ بداية المشروع عام 2004 وحتى 2021.7، 272.050 مليون وجبة، منها 46.055 وجبة تم توزيعها عام 2021. بالإضافة إلى المشاريع الخيرية المتنوعة التي تنفذها الجمعية في شهر رمضان المبارك، وتضم (الأضاحي - إفطار الصائم - زكاة الفطر - كسوة العيد) وبلغ إجمالي المستفيدين من تلك المشاريع 388.394 مستفيداً عام 2021. واختتم الملا تصريحه بتقديم جزيل الشكر والتقدير إلى أهل الخير والبر والإحسان، وإلى جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة. وجميع وسائل الإعلام «التي تعاونت معنا في دعم أعمال الجمعية، كما نتقدم كذلك بالشكر والتقدير إلى الإخوة المتطوعين والعاملين في الجمعية الذين بذلوا الجهد لتحقيق أهداف الجمعية».