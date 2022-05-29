403 حالات أنجزها «الدعم الاجتماعي» بشرطة رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المقدم الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي رئيس مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة، أن مركز الدعم الاجتماعي يعتبر مكملاً مهماً لدور أجهزة الشرطة، والمتمثل في تعزيز الأمن والأمان، حيث قام مركز الدعم الاجتماعي بالتعامل مع (403) حالات مجتمعية بنجاح خلال العام الماضي، وتمت إحالة (49) حالة إلى جهات الاختصاص، كما تعامل المركز مع (134) استشارة في مختلف القضايا الاجتماعية، ولم تقتصر نشاطات المركز المجتمعية عند هذا الحد بل قام مركز الدعم الاجتماعي بعمل ورش ومحاضرات للمؤسسات المجتمعية خلال عام 2021 استفاد منها ما يقارب (6500) شخص.

وأوضح أن المركز له تأثير إيجابي على المجتمع، والذي يتحقق من خلاله الشعور بالطمأنينة والأمان في نفوس أفراده ومؤسساته، وذلك من خلال ممارسة اختصاصات عدة تتمثل في التعامل مع قضايا العنف الأسري التي لا تحتاج فتح بلاغات رسمية، ومعالجتها بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بين الأطراف المتنازعة، التدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات البسيطة التي تحدث بين الجيران، والعمل على احتوائها وإزالة مسبباتها حال وقوعها ومنع تفاقمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب المشاركة في حماية الكيان الأسري والتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها، ولا تبلغ مراكز الشرطة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، والمساهمة في وقاية المجتمع من الآثار السلبية للمشكلات الأسرية والاجتماعية وانعكاسها على أمنه، كما يعمل المركز على تنمية الوعي بدور الأسرة في مجالات الوقاية من الجريمة، وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بين الشرطة والمؤسسات الاجتماعية.

وأشار الطنيجي أن من مهام المركز تتضمن أيضاً تعزيز وتعميق قنوات الاتصال بين أجهزة الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحمل المسؤولية المشتركة تجاه الوقاية من الجرائم، وحماية الأحداث والنظر في القضايا التي تحتاج إلى خصوصية في التعامل، والتي يوجه بها القائد العام للشرطة ضمن حدود الإمارة، إلى جانب التعامل مع قضايا الهروب أو التغيب عن منزل الأسرة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني داخل الإمارة، وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة، خاصة من النساء والأطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث والعمل على حمايتهم من الإساءة والتسلط وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم، والتعامل مع قضايا العنف المدرسي، ومتابعة الحالات الأكثر عرضة للجنوح والانحراف، واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونوه الطنيجي بأن المركز يسعى وبشكل دوري إلى خلق شراكات مجتمعية عدة مع المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية داخل الإمارة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية في الإمارة لمعالجة المشاكل الاجتماعية، ناهيك عن التنسيق مع الجهات الخدمية والخيرية في الإمارة لتقديم المساعدة المادية والطبية والمعنوية للمحتاجين، الأمر الذي ساهم في تعزيز جودة الحياة ومعالجة القضايا الاجتماعية بكل نجاح بما يضمن الاستقرار النفسي والأسري.