«تعليم» تحدد إجراءات امتحانات «أصحاب الهمم»

دينا حوني (دبي)

حدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، إجراءات خاصة بامتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم.

وتضمنت الإجراءات ضمن الدليل الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم، أن تكون جميع امتحانات الطلبة من فئة أصحاب الهمم في الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، إلكترونية داخل المدارس، وورقية للصفين الثالث والرابع.

كما يخضع الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/تكييف»، للامتحان المركزي نفسه، مع تطبيق كافة المواءمات الواردة في الدليل الإرشادي لامتحانات لأصحاب الهمم.

وأوضح الدليل أن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية تتطلب «تعديل المنهج والامتحانات»، يتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلمي المواد، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر. أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يتقدمون للامتحان المركزي مع بقية الطلبة، ومع توفير الاحتياجات الواردة لكل طالب في الخطة الدراسية الفردية المعتمدة في نظام المنهل، إضافة إلى تشكيل لجان خاصة بالطلبة أصحاب الهمم في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بهم تنص على ذلك.

ويستهل جميع الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبّق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، في العاشر من يونيو المقبل، ويختتمونها في السابع عشر من الشهر نفسه.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر في التعليم الخاص امتحاناتهم في المدارس الحكومية، ما عدا امتحانات مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، فإنها تطبق في مدارسهم، فيما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التسامح جميع امتحاناتهم في المدارس الحكومية.

ويؤدي جميع الطلبة (الصفوف 3 - 12)، امتحاناتهم بمواد المجموعة (B) وتسليم المشاريع النهائية، في الفترة من السادس من يونيو المقبل حتى العاشر منه.