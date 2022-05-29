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6000 أسرة متعففة تستفيد من معرض «الإحسان»
قافلة «الإحسان الخيرية» تتولى توزيع المساعدات على المستفيدين (وام)
30 مايو 2022 03:06

عجمان (وام)

 أحدث المعرض الخيري الدائم - الذي أسسته جمعية الإحسان الخيرية بعجمان في العام 2013 - نقلة نوعية في توفير الحياة الكريمة للفئات التي يستهدفها في الدولة وتمكن خلال السنوات الماضية من رفع المعاناة عن كاهل آلاف الأسر المتعففة وصون كرامتها وإسعادها. وقد وفر المعرض - الذي يقام تحت شعار «قديمكم جديدهم» - حلولاً نموذجية للعديد من صعوبات الحياة التي تواجه الأسر المتعففة وذات الدخل المحدود في مجتمع الإمارات، وذلك سعياً منها نحو تنفيذ المشاريع المستدامة في العمل الإنساني. 
وألقى عبدالحي إسماعيل مدير إدارة الثروات المالية في الجمعية الضوء على آلية وطبيعة عمل المعرض الخيري الدائم في جمعية الإحسان الخيرية، وقال إن الجمعية نفذت مبادرة المعرض الخيري الدائم إيماناً منها بأثره على تنمية المجتمع المحلي وأثره الاقتصادي والبيئي، مشيراً إلى أن البدء في تنفيذ هذه المبادرة جاء بتوجهات من مجلس الإدارة عام 2013. 
وأوضح إسماعيل أن فكرة المعرض تقوم على خدمة ومساعدة أفراد المجتمع من الطبقات محدودة الدخل والأسر المتعففة والمحتاجة وتخفيف العبء المالي عليها من خلال توفير مستلزمات المعيشة مجانا للأسر المسجلة لدى جمعية الإحسان وبأسعار رمزية للغاية لغيرهم من الأسر المتعففة وضمن حدود إمكانياتهم ما يعزز دور الجمعية وخدمتها لهذه الفئة من المجتمع. ونوه إلى أن آلية عمل المعرض تقوم على جمع التبرعات العينية من خامات ومواد مستعملة أو حتى جديدة من فاعلي الخير سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات حيث يقوم فريق العمل بتصنيفها حسب نوعها ويتم عرضها بشكل مميز كلا حسب تصنيفه مثل الأثاث المنزلي والمفروشات والإلكترونيات والملابس والإكسسوارات وأدوات المطابخ وغيرها من الأدوات المنزلية الضرورية، مشيراً إلى أن أكثر من ستة آلاف أسرة تستفيد سنوياً من المعرض الخيري الدائم فيما يحقق حوالي مليونين ونصف المليون درهم عائداً سنوياً من عمليات البيع الرمزي. 

جمعية الإحسان الخيرية
عجمان
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