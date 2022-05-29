«التعليم المبكر»..  إعداد قادة المستقبل اليوم

دينا جوني (دبي)

أكد عدد من الخبراء في القطاع التعليمي والصحي أن إنشاء هيئة للتعليم المبكر تعنى بتعليم وصحة ومهارات الأطفال منذ ولادتهم لغاية ثماني سنوات، يلامس احتياجات الوطن وتوجّه القيادة نحو التركيز على تلك الفئة العمرية إعداداً لقادة الغد. ولفتوا إلى أن ما بدأته وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية قبل سنوات في نشر الوعي والبرامج والخطط التي تستهدف تلك الفئة المهمة من الطلبة وأولياء الأمور، يسهّل من عمل الهيئة ويوجد أرضية واسعة للتعاون بما فيه صالح حملة الراية.

سعيد الكعبي

وقال الدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم: إن إنشاء هيئة تُعنى بالتعليم المبكر وتُمنح الاستقلالية والصلاحيات اللازمة، يشكّل ركيزة تتبناها في الاهتمام بالطفل لبناء طفل المستقبل، الذي تعول عليه من خلال اكتشاف مبكر لقدراته ومواهبه والعمل على صقلها فيما بعد من خلال المراحل الدراسية المتقدمة. ولفت أن «الهيئة» بإنشائها تلامس احتياجات الوطن بتطوير مهارات وشخصية وخيال وصحة وحماية الطفل لتشكل إضافة نوعية في الخمسينية الثانية.

وعمّا يعني تعييّن، للمرة الأولى، وزيرة دولة للتعليم المبكر على مستوى مسيرة تطوير التعليم في الدولة، قال إنه ليس بغريب على دولتنا أن تتبنى رؤية هي الأولى عالمياً في تمكين المرأة والإعلاء من دورها لتؤدي جنباً إلى جنب مع الرجل المهام في بناء الإمارات، لا سيما والمرأة في مجتمعنا تبوأت مكانة علمية ومهنية عالية أهلتها لتولي مثل هذه المهام.

وأضاف: ستسهم معالي الوزيرة بخبراتها في دعم مسيرة الدولة في مجال اهتمامها الكبير بالطفل، وأن تعزز من أركان هذه «الهيئة» السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة.

وأعرب الكعبي عن أمله في أن تكون خبرة مجلس الشارقة للتعليم داعمة لهذه التجربة الاتحادية في هيئة التعلم المبكر، والتي يعول عليها الدور في إثراء المشهد العام نحو طفولة مبكرة أكثر نضجاً وتميزاً وقدرة على التأقلم مع تحديات العصر المتجددة.

‎واعتبر أن للمجلس تجربة ثرية في هذا المجال في ظل اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للاهتمام بالطفل، لا سيما في مراحله الأولى، فقد خطت الشارقة خطوات مشهودة في سبيل اهتمامها بالطفل، فكان إنشاء الحضانات والإشراف عليها من قبل المجلس، ووضع أرقى البرامج والخطط والقيام بصياغة إطار الشارقة للطفولة المبكرة بعد الاعتماد على خبرات أكاديمية من جامعات عريقة وتعميمها على كافة الحضانات في إمارة الشارقة لتطبيقها في هذه المرحلة.

نورا المهيري

وقالت الخبيرة التربوية نورا المهيري: إن إنشاء هيئة اتحادية مختصة بالتعليم المبكر وصياغة الخطط والبرامج الداعمة لتلك الفئة العمرية سيمكّن أصحاب القرار من تركيز الجهود على تزويد الناشئة، منذ ولادتهم بالمهارات التعليمية والاجتماعية والحركية والحسية المناسبة لكل مرحلة عمرية.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة من مؤسسة الإمارات للتعليم ووزارة التربية والتعليم وعدد من الهيئات المحلية في الفترة السابقة دعماً لبرامج الطفولة المبكرة، مهّدت من دون شك الطريق واكتسبت الخبرات للتمكّن من وضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتحديد الأهداف بناء على الخبرات التي تمت مراكمتها.

واعتبرت أن القرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة هدفها الأول والأخير تحقيق الأفضل في منظومة التعليم، مشيرة إلى أن معالي حسين الحمادي ومعالي جميلة المهيري قد قدما للميدان في السنوات السابقة خيرة عطائهما في فترة انتقالية شهدتها المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تخطيهما للتحديات التي شهدها الجميع خلال جائحة «كورونا» وإغلاق المدارس وانطلاق التعليم عن بُعد.

غدير أبو شمط

وثمّنت غدير أبو شمط، نائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم ومديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية، قرار إنشاء هيئة للتعليم المبكر مستقلة ووصفته بأنه قرار استراتيجي جاء في الوقت المناسب خصوصاً بعد جائحة «كورونا». وشددت على أن هناك حاجة للاهتمام بالمراحل المبكرة في الوقت الحالي، وهذه خطوة جوهرية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نتائج الطلبة ومسيرة تقدمهم في الأعوام المقبلة. فمراحل الصفوف المبكرة مرحلة تأسيسية مهمة من الناحية الأكاديمية والتطور الاجتماعي والعاطفي للطلبة، كما تؤثر على مراحل النمو كافة.

عمر دياب

وقال الدكتور عمر دياب استشاري طب الأطفال: إن التعديلات الهيكلية في قطاع التعليم وإنشاء هيئة من اختصاصاتها صحة الأطفال وحمايتهم، تعتبر مبادرة إيجابية تسهم في تحقيق أهداف الدولة بالنهوض بتطوير النظرة المستقبلية لتعليم وصحة الأطفال. وقال إن الاحتياجات الصحية للطفل تبدأ منذ ولادته وقبل أن تبدأ احتياجاته التعليمية، وهنا تكمن أهمية القرار، لافتاً إلى أن «الهيئة» الجديدة ستشكّل رعاية كاملة وشاملة للأطفال صحياً وتربوياً تحت إشراف عالي المستوى. وأضاف: سوف تساعد الاستراتيجيات والخطط على ضمان رعاية صحية كاملة للطفل، مما يعزز دور الصحة المدرسية وتطورها.

حيدر اليوسف

نشأة إنسان

قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير عام مجموعة الفطيم للرعاية الصحية: إن الإمارات عبر قرار قيادتها الرشيدة بإنشاء هيئة للتعليم المبكر، تنضم إلى الدول السباقة في هذا المجال، بحيث تضمن نشأة إنسان حصل على كل الاحتياجات التعليمية والصحية والمهارية في وقتٍ مبكر بما يكفيه لتكملة حياة سعيدة، علماً بأن جودة الحياة من أولويات الدولة.

واعتبر أن الاحتياجات الصحية والكشوفات الطبية المبكرة في مسيرة الطفل ربما تكون أكثر إلحاحاً من الاحتياجات التعليمية. ولا شك في أن القائمين على الهيئة سيترجمون ذلك في استراتيجيات وخطط عمل تضمن رعاية صحية كاملة للطفل منذ مولده حتى عمر ثماني سنوات، مما يجعله مهيئاً لتلقي العلوم والمعارف المتقدمة انطلاقاً من قاعدة العقل السليم في الجسم السليم.