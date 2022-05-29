«التقنية» تتعاون مع الرابطة الأوروبية للتعليم العالي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت كليات التقنية العليا اتفاقيتي تعاون على المستوى الأوروبي في إطار خططها الاستراتيجية لتعزيز شراكاتها الدولية، وذلك خلال مشاركة وفد كليات التقنية في المؤتمر العالمي لرابطة الجامعات الأوروبية للتعليم العالي) حول التعليم العالي التطبيقي والاحترافي والمنعقد في بلجيكا.

وترأس وفد الكليات إلى المؤتمر في بلجيكا البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وشارك في جلسة الحوار الرئيسة للمؤتمر تحدث فيها عن التحول الرقمي للتعليم في دولة الإمارات خلال فترة الجائحة، والعوامل التي مكّنت مؤسسات التعليم في دولة الإمارات لتكون نموذجاً عالمياً للتحول نحو التعليم الهجين.

وتم خلال المؤتمر إعلان فوز الكليات بجائزة الابتكار لأفضل الممارسات في مجال التعليم التطبيقي عن مبادرة الشبكة العالمية للتعليم التطبيقي، والتي تسلمها الدكتور أحمد سامي المدير التنفيذي للاستراتيجية والمستقبل بالكليات.

وعلى هامش الزيارة، وقع البروفيسور عبداللطيف الشامسي والبروفيسور أرماندو بيرز، رئيس الرابطة الأوروبية للتعليم العالي اتفاقية تعاون بين كليات التقنية والرابطة الأوروبية للتعليم العالي التي تضم أكثر من 600 مؤسسة تعليم عال احترافي تطبيقي.

كما وقع البروفيسور الشامسي أيضاً والبروفيسور موريس فان رويان، رئيس الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية اتفاقية تعاون بين كليات التقنية العليا و جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية.