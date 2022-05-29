«زايد العليا» تنظم دورات تأهيلية للتوعية والإرشاد

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم افتراضياً سلسلة من الدورات التأهيلية والإرشادية للتوعية عن مرض التصلب المتعدد يقدمها متخصصون لتوضيح المرض من الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية، وكذلك من الجانب التأهيلي، وأعلنت المؤسسة عن إنجاز سجل قواعد لتأهيل المصابين،

قدمت الورشة الأولى الدكتورة مريم الكندي الطبيبة الأخصائية من هيئة الصحة بأبوظبي عن التصلب المتعدد من الجانب الطبي، والورشة الثانية حصة المنصوري رئيس قسم التقييم الشامل في مركز العين للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن التصلب المتعدد من الجانب النفسي والاجتماعي، والورشة الثالثة يسامي إبراهيم أخصائي علاج طبيعي بقسم التقييم الشامل في أبوظبي بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

تشمل القواعد التي تم الإعلان عنها بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يوافق 30 مايو من كل عام، عدة إجراءات، منها الخدمات العلاجية، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق لبعض الحالات التي تستدعي ذلك، بالإضافة إلى خدمة الإرشاد النفسي بحيث يكون العلاج لهذا المرض يمر بعدة مراحل متوالية ويتم التعامل معه بصورة علمية مبرمجة منذ اكتشافه كنوع من التدخل المبكر للحد من السلبيات التي تنتج من الإصابة به.

وأعدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم دراسة متكاملة عن مجموعة الخدمات التي يمكن تقديمها للمصابين بمرض «التصلب المتعدد» من خلال مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة والمنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي.

ورش

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حرص المؤسسة على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وتأهيلية والتواصل مع المهتمين بمرض التصلب المتعدد والاستفادة من خبراتهم في التوعية والإرشاد عن هذا المرض، في إطار تقديمها أرقى خدمات الرعاية والتأهيل للمستفيدين من مختلف فئات أصحاب الهمم في ظل رعاية الدولة واهتمامها اللا متناهي بتوفير جميع الخدمات لدعم قدراتهم وإمكانياتهم وتأمين حياة كريمة وعيشٍ يسير لهم. وتحقيق المساواة بين أصحاب الهمم ومختلف شرائح وفئات المجتمع، وعدم التمييز بسبب احتياجاتهم الخاصة في جميع التشريعات والبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.