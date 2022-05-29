الجمعية العربية لأمراض الغدة الدرقية تختتم مؤتمرها الأول

دبي (الاتحاد)

اختتم أمس الأول «المؤتمر السنوي الأول للجمعية العربية لأمراض الغدة الدرقية» بشكل افتراضي، والذي عقد ليومين بحضور مجموعة من ذوي الاختصاص في شامل الوطن العربي.

وقد حضر هذا المؤتمر افتراضياً أكثر من 1400 طبيب على مدار يومين، وشارك في البرنامج العلمي 51 طبيباً من العديد من الدول العربية والعالمية منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مختصاً في مجال علاجات الغدة الدرقية، وشاركوا المشاهدين بأفضل الممارسات والأبحاث العلمية والتطبيقية في مجال من علاجات الغدة الدرقية في المنطقة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر الجهني، طبيب الغدد الصماء في المملكة العربية السعودية: «لقد شاهدنا خلال الحدث الأول من نوعه حول أمراض الغدة الدرقية، أهمية مثل هذه الفعاليات على مستوى المنطقة والوطن العربي، وما تعكسه من أهمية حول تبادل الخبرات في مجال العلاجات المختلفة».

ومن جهتها، قالت الدكتورة ايمان الصديقي رئيسة اللجنة العلمية من دولة الإمارات العربية المتحدة: «لأول مرة ناقش المؤتمر تفشي أمراض وأورام الغدة الدرقية، وتم مناقشة الكثير من الحالات في مرحلة الحمل وما يتعلق بطب الاطفال. نحن فخورون بهذا التعاون العلمي الكبير بين العديد من الخبراء في المنطقة، والذي ساهم في تطوير سبل التعاون بين العديد من الجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال علاجات الغدة الدرقية».

فخر

وقال الدكتور وئام حسين طبيب الغدد الصماء من البحرين: «بكل فخر واعتزاز حضرنا أول مؤتمر للرابطة العربية للغدة الدرقية مع زملائي من سائر الوطن العربي، وكان غنياً جداً بأحدث التوصيات العالمية والدراسات الحديثة لعلاج أمراض الغدة الدرقية والجاردرقية، مع الاطلاع على خبراتنا في الوطن العربي مقارنة بزملائنا في باقي العالم.

المتحدثون كانوا من أشهر الأطباء في العالم في هذا المجال، وتمت مراجعة توصيات للعالم العربي لتحسين جودة التشخيص والعلاج بما يتناسب مع المنطقة العربية. بصراحه هذا الحدث الأول الذي يضم أطباء العالم العربي، وكان يوازي مؤتمرات أميركا وأوروبا بكل المقاييس، ونتمنى زيادة الأبحاث في منطقتنا في الأعوام القادمة».

وعلى مستوى البحث العلمي، أكد الدكتور سامي عازار طبيب غدد الصماء من لبنان: «اهتمام المؤتمر بنشر الأبحاث العلمية التي يعمل عليها شباب أطباء من المنطقة العربية، وتم عرضها ومناقشتها أثناء فعاليات المؤتمر الافتراضي، إيماناً من الجمعية بأهمية البحث العلمي وتأثيره على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى».