70 حافلة تخدم منطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعاد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، تشغيل خدمة الحافلات العامة عبر المدن بين أبوظبي وكلٍ من مدينة الرويس ومدينة ليوا في منطقة الظفرة ضمن جهوده المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات النقل العام، وجعل استخدامها أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجات السكان، وذلك خلال العام الماضي الذي شهد أيضاً إضافة عددٍ من حافلات النقل العام، ليصل عدد الحافلات التي تخدم منطقة الظفرة إلى 70 حافلة بنهاية العام الماضي ضمن 818 حافلة في إمارة أبوظبي، منها 583 حافلة في مدينة أبوظبي، و165 حافلة في مدينة العين، بجانب حافلات منطقة الظفرة، وجميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة، وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً.

ويحرص مركز النقل المتكامل على تعزيز شبكة النقل بالحافلات العامة، من خلال إدخال حافلات وخدمات جديدة إلى الخدمة، وذلك بما يلبي احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، ويجعل استخدام حافلات النقل العام في مدن الإمارة وضواحيها أكثر كفاءة وسهولة وراحة في إطار سعيه المتواصل لتوسيع شبكة النقل بالحافلات العامة وتلبية احتياجات الجمهور، حيث أعلن مركز النقل المتكامل مؤخراً عن بدء تشغيل خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية من نقل دراجاتهم معهم في الحافلات؛ وذلك بهدف تعزيز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم عبر شبكة النقل بالحافلات العامة، وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهتهم من وإلى مراكز المدينة الرئيسة ومناطق الجذب السياحي والترفيهي على مسار يتناسب مع احتياجات القاطنين والزوار.

ويسعى مركز النقل المتكامل إلى دعم وتوسيع الجهود المشتركة في جعل النشاط البدني والتنقل المستدام جزءاً من الروتين اليومي للارتقاء بجودة الحياة وخدمة المجتمع، وإسعاده في إمارة أبوظبي، كما يتوقع المركز أن تشهد الخدمة الجديدة استجابة واسعة من قبل السكان والزائرين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم وتصنيع الرفوف بخصائص تضمن السلامة للركاب والدراجات على حدٍّ سواء، حيث تتميز بتصميم داعم يضمن ثبات الدراجات بأمان وسهولة دون أن يشكل عائقاً على الحركة الداخلية للركاب، كما روعي في تصميمها خدمة فئة أصحاب الهمم، وكذلك تتوافر مزالق تسهل دخول وخروج المستخدمين من وإلى الحافلة.

ويؤكد المركز التزامه بتوفير بيئة تنقل أفضل للمستخدمين تشجع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر صحية، واعتماد الدراجات الهوائية ووسائل النقل المستدام كخيار تنقل أمثل لرحلات الميل الأول والأخير، دعماً للجهود المبذولة لتسهيل حركة تنقل السكان، وجعل مدينة أبوظبي واحدة من أفضل المدن عالمياً للعيش والعمل والسياحة.