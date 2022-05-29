«الضبطية القضائية» لـ75 مفتشاً

أبوظبي(الاتحاد)

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، برنامجاً تدريبياً متخصصاً للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية لدفعة جديدة من مفتشي الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي، والبالغ عددهم 75 متدرباً، وذلك في إطار الجهود الرامية لإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على النهوض بالأداء المؤسسي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت الأكاديمية أن المتدربين الذين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية بأبوظبي منها؛ دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل، قد تلقوا 318 محاضرة خلال البرنامج التدريبي بإجمالي 612 ساعة تدريبية.

وأكدت أكاديمية أبوظبي القضائية التزامها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي.

وعملت الأكاديمية خلال البرنامج التدريبي، على تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات القانونية التي تعزز من قدراتهم وتكسبهم المعارف القانونية اللازمة لأداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة في القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن تنظيم الضبطية القضائية في إمارة أبوظبي الذي حدد لمأمور الضبط القضائي واجباته ومهامه التي يجب الالتزام بها، بما يسهم في تطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة لرقابتهم والنهوض بالأداء المؤسسي لهذه الجهات.