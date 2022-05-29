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شرطة دبي تطلق حملة لنشر ثقافة الوعي بالقانون
شرطة دبي تطلق حملة لنشر ثقافة الوعي بالقانون
30 مايو 2022 03:05

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها المستمرة لنشر ثقافة الوعي بالقانون، تطلق القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة التوعية الأمنية، حملة توعوية بالتعاون مع «ستاربكس» شركة المقاهي الأمريكية العالمية، تستهدف كافة أطياف المجتمع بما فيهم الشباب، عبر رسائل توعوية في 200 من منافذ ستاربكس المنتشرة في إمارات الدولة.
وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن إشراك القطاع الخاص في الحملات التوعوية، يأتي إيماناً بأن تعزيز الأمن مسؤولية مشتركة بين الجهات الأمنية والشرطية من جانب، والجهات الأخرى في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أفراد المجتمع، من جانب آخر، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً بتعاونه في تسهيل الوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية ممكنة، لا سيما الشباب الأكثر احتكاكاً وتفاعلاً مع العالم الرقمي الجديد ومستجداته، وهو ما يستلزم توعية مكثفة لإيضاح أطر التعاطي بإيجابية مع التكنولوجيا والأدوات الرقمية المتاحة، وكيفية تحقيق أكبر استفادة من استخدامات الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي مع الوعي الكافي بالمخاطر الناجمة عن ذلك.

شرطة دبي
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