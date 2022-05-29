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قرقاش: اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية" تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك
قرقاش: اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية" تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك
29 مايو 2022 14:54

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية" بين الإمارات والأردن ومصر تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك والانطلاق به إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف المجالات.

وقال قرقاش عبرحسابه الرسمي على «تويتر»: "اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية" بين الإمارات والأردن ومصر تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك والانطلاق به إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف المجالات، وتضافر جهود الدول الثلاث بما تمتلكه من مقومات وإمكانيات سيكون له انعكاسات إيجابية على مجمل دول المنطقة وتنميتها ".

وأضاف معاليه: "تؤمن الإمارات بأن العمل الجماعي والشراكات الاقتصادية هي الطريق الأفضل لتعزيز استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها، فعبر التكامل والتعاون الإقليمي نواجه التحديات والمتغيرات الدولية ونضمن عدم تأثر دولنا بالأزمات العالمية وخاصة المرتبطة بالأمن الغذائي ومرونة سلاسل التوريد ".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصر
الأردن
الإمارات
أنور قرقاش
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