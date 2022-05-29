الإثنين 30 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
«الصحة» تحذر من وسيلة طبية تؤدي لانسداد مجرى الهواء
29 مايو 2022 14:05

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم .. أعلنت الوزارة عن إجراء 196,359 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 907,441 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,304 حالات.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة شفاء 380 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 891,076 حالة. 

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
الروبل الروسي يسترد بعض خسائره مقابل الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يصعد 6% مقابل الدولار
اليوم 22:28
مقر «جازبروم» الروسية
الاقتصادي
«جازبروم» الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا
اليوم 22:26
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن سيواصل «الضغط» بشأن حمل الأسلحة
اليوم 22:25
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يعرب عن أسفه لمقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
اليوم 22:14
من الاجتماع
عربي ودولي
«الرئاسي اليمني» يقر إعادة هيكلة الجيش والأمن
اليوم 21:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©