شرطة أبوظبي و"مركز النقل" يعززان الوعي بالاستخدام الآمن للدراجات والسكوتر الكهربائي

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وتعليمات اللوحات الإرشادية أثناء استخدام تلك الدراجات، وتجنب السلوكيات غير القانونية، حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع. وثمنت جهود مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في إطلاق حملة توعية شاملة بالتعاون مع شرطة أبوظبي والشركاء انطلاقاً من الحرص على رفع وعي مستخدمي الدراجات بأهمية القيادة الآمنة واتباع اشتراطات اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية. ورحب العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات بجهود مركز النقل المتكامل في إصدار دليل الضوابط والاشتراطات الفنية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي، لتقديم الإرشادات والتوجيهات إلى مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية، متضمناً الاشتراطات الفنية وأنواع الدراجات المصرح باستخدامها، وتوضيح الغرامات المتعلقة بعدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات ومعايير ومتطلبات السلامة، والطرق والمسارات والأماكن المصرح للدراجات استخدامها. وأوضح أن مديرية المرور والدوريات وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل نفذت مبادرات توعية ميدانية بعدة لغات حول اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية بهدف تعزيز السلامة المرورية وشملت توزيع هدايا عبارة عن أدوات السلامة لمستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر" وذلك تحفيزا لهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة والتي تعزز سلامتهم ووقايتهم من المخاطر. وأكد أهمية توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر" بالقواعد والإرشادات المرورية، والطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، والالتزام بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها القيادة، لضمان حماية المستخدمين. ودعا مستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر" إلى ضرورة الالتزام بلبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة /الفسفورية/، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً و تزويد الدراجة بإضاءة بيضاء عاكسة أمامية وإضاءة حمراء خلفية والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية وإيقافها في الأماكن المخصصة لها /إن وجدت/ وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة. وحث على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة وقيادتها في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

المصدر: وام