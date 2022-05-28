عبدالله بن سالم القاسمي يعزي آل غابش في وفاة والدتهم

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى يعقوب بن غابش وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، شريفة شعبان، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الشهباء بالشارقة. كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعيسى الخزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.