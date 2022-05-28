%100 السعادة في «شرطة القصيص»

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكان في استقباله العميد عبد الحليم الهاشمي مدير المركز، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد سعيد المدحاني، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط.

واطلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والذي حقق متوسط زمن استجابة للحالات الطارئة بلغ دقيقتين و52 ثانية، وكان المستهدف 4.5 دقيقة، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 9 دقائق و12 ثانية.

واستمع اللواء المنصوري إلى شرح حول الحملات الأمنية التي يطبقها مركز شرطة القصيص في مناطق الاختصاص، مثمناً جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل الوفيات بنسبة 22% في العام الماضي مقارنة بالعام 2020، كما سجل المركز صفر قضايا مرورية مجهولة في العامين الماضيين.

إحصاءات

واطلع على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، والذي حقق مؤشر سعادة لحظية للمتعاملين بلغ 100% في العام 2021 وكان المستهدف 96%. كما اطلع المنصوري على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في العام 2021، والتي أدت إلى تحقيق نسبة 97.1% في السعادة الوظيفية، كما قام المركز بتحفيز 100% من مرتب المركز عبر مبادرات مختلفة في العام 2021، مثمنا الجهود المبذولة لإسعاد الموظفين ما ينعكس إيجاباً على المركز.

إلى ذلك، كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الملازم محسن السيد عبدالله، والملازم محمد عبدالدافع محمد، والوكيل حسين كريم داد، والرقيب أحمد محمد الله جابو، والرقيب مراد غلوم حداد، والرقيب صالح علوي محمد، والعريف أول عيسى إبراهيم علي، والعريف أول صالح قائد علي، تقديراً لعطائهم المثمر وتميزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي.