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شرطة دبي تكرم مجندي الخدمة الوطنية
خلال تكريم مجندي الخدمة الوطنية (وام)
29 مايو 2022 02:30

دبي (الاتحاد)

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، مجندي الخدمة الوطنية الذين شاركوا وساهموا بكل اقتدار في تأمين الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.
وأكد العميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة بالوكالة، بحضور العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمقدم أحمد إبراهيم الحداد، على الدور المهم لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذين ساهموا في إخراج الحدث العالمي بصورة مشرفة تليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات، وكانوا خير من يمثل دولتنا أمام الوفود وملايين الزوار الذين توافدوا لحضور فعاليات إكسبو 2020 دبي.
ووجه حديثه للمنجدين قائلاً: «نفخر ونعتز بمشاركتكم نخبة من أبناء الوطن، كنتم واجهة مشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام العالم، وإضافة نوعية بما أديتم من مهام مختلفة أضافت للوطن»

شرطة دبي
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