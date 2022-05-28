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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
28 مايو 2022 17:38

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. 
تكون حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية/ 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س. 
الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب شمالاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 18:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:32. 
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 20:31 والجزر الأول عند الساعة 15:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.

المصدر: وام
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