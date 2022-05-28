«الصحة» تحذر من وسيلة طبية تؤدي لانسداد مجرى الهواء

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من وسيلة طبية تستخدم أنواعاً من أنابيب القصبة الهوائية، المصنوعة من مادة السيليكون، بسبب مخاطر محتملة قد تسبب إصابات خطرة أو الوفاة للمرضى.

وأوضحت الوزارة في خطاب وجهته إلى جميع المنشآت الصحية جميع ممارسي الرعاية الصحية، أن القرار يأتي بسبب تحذيرات أطلقتها منظمة إدارة الغذاء والدواء الأميركية «FDA»، لوجود مخاطر محتملة لانسداد مجرى الهواء عند استخدام أنابيب القصبة الهوائية القائمة على تموجات كهربية، المصنوعة من السيليكون«EMG».

وتعد أنابيب القصبة الهوائية عبارة عن قسطرة يتم إدخالها في القصبة الهوائية للمريض، بهدف دعم وحفظ المسالك الهوائية المفتوحة، والتأكيد على تبادل الكمية الكافية من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الإبلاغ عن إصابات خطيرة ووفيات عند استخدام الأجهزة المذكورة بسبب انسداد مجرى الهواء وفشل التهوية، وعدم استخدام الأنابيب بشكل صحيح ما قد يسبب نقصاً في الأكسجين، وتلفاً في الدماغ أو الموت.

ولفتت الوزارة إلى أن السبب الجذري ومعدل حدوث الانسداد وفشل التهوية باستخدام هذه الأجهزة غير معروف، ومع ذلك تشير المعلومات الواردة من تقارير الأجهزة الطبية حالياً إلى أن أحداث انسداد مجرى الهواء المبلغ عنها تكون أكثر تكراراً لأنابيب مخطط كهربائية، المصنوعة من السيليكون مقارنة بالأنابيب الأخرى.

وأوصت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية بضرورة العلم بالمخاطر المحتملة لانسداد مجرى الهواء وفشل التهوية باستخدام أنابيب القصبة الهوائية المصنوعة من السيليكون، واتباع تعليمات الاستخدام المحتوية في ملصق الجهاز لتقليل فرصة فشل التهوية وعرقلة مجرى الهواء للمريض، واتخاذ خطوات فورية لإعادة إنشاء مجرى هوائي آمن، وفي حالة حدوث فشل في التهوية يجب ألا يتم إعادة إدخال أنابيب القصبة الهوائية المصنوعة من السيليكون.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنتجات التي تم التحذير منها تسمى «Medtronic NIM Standard Reinforced EMG Endotracheal Tube and Medtronic NIM Contact Reinforced EMG Endotracheal Tube».