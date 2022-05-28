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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس زامبيا
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس زامبيا
28 مايو 2022 14:20

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اتصالاً هاتفياً من فخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة، قدم خلاله التعازي والمواساة إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله». كما هنأ رئيس زامبيا - خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة..متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من الازدهار والرخاء في مختلف المجالات، وعبر عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الزامبية ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.
 من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة هاكيندي هيشيليما على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه سموه وشعب دولة الإمارات متمنياً لزامبيا وشعبها الصديق التقدم والازدهار. 

المصدر: وام
زامبيا
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
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