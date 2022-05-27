السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
طلبة «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» يتعرفون على خدمات «حميد النعيمي للقرآن»
طلبة «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» يتعرفون على خدمات «حميد النعيمي للقرآن»
28 مايو 2022 02:09

عجمان (وام)

اطلع وفد من طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال زيارته مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، على الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الإماراتي، وتعرف على البيئة العملية والخبرات المهنية. 
وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إن المركز سيبقى دائماً وجهة مفتوحة لكل أفراد وفئات المجتمع ليحققوا أكبر قدر من الاستفادة، وخوض التجارب التي تفيدهم في حياتهم، خاصة في مجال القرآن الكريم. واستمع وفد الطلبة من خريجي الجامعة، إلى شرح قدمه فريق العمل بالمركز، وقام بجولة داخل المركز للاطلاع على الجهود المبذولة في خدمة كتاب الله عز وجل. 
وأثنى وفد الجامعة على جهود صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي المركز، وما يوليه من اهتمام بالقرآن وأهله، مثمناً متابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وحرصه شخصياً على توفير كل ما يخدم كتاب الله.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
عجمان
مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©