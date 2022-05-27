طلبة «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» يتعرفون على خدمات «حميد النعيمي للقرآن»

عجمان (وام)

اطلع وفد من طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال زيارته مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، على الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الإماراتي، وتعرف على البيئة العملية والخبرات المهنية.

وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إن المركز سيبقى دائماً وجهة مفتوحة لكل أفراد وفئات المجتمع ليحققوا أكبر قدر من الاستفادة، وخوض التجارب التي تفيدهم في حياتهم، خاصة في مجال القرآن الكريم. واستمع وفد الطلبة من خريجي الجامعة، إلى شرح قدمه فريق العمل بالمركز، وقام بجولة داخل المركز للاطلاع على الجهود المبذولة في خدمة كتاب الله عز وجل.

وأثنى وفد الجامعة على جهود صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي المركز، وما يوليه من اهتمام بالقرآن وأهله، مثمناً متابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وحرصه شخصياً على توفير كل ما يخدم كتاب الله.