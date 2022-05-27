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محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
28 مايو 2022 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الناس يبدعون إذا توفرت لهم بيئة العمل المناسبة التي تحتضن أحلامهم وأعمالهم في جو من الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً سموه إلى ضرورة  التسلح بالأمل والتفاؤل، فالتحديات التي نواجهها تتطلب المزيد من التنظيم والعمل الجماعي.  
وقال سموه :« نجحنا سابقاً في العديد من الميادين متجاوزين المخاوف، ومستلهمين روح الإمارات وخبرتها المتراكمة، فليتقن كل منا عمله وليبادر لتأدية واجبه قدر استطاعته بأمانة وإخلاص».

 
 
 
 
 
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جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية. 
وذكر سموه، في الفيديو: « كما نجحنا سابقاً في العديد من الميادين متجاوزين المخاوف، ومستلهمين روح الإمارات وخبرتها المتراكمة، والناس يبدعون إذا توفرت لهم بيئة العمل المناسبة التي تحتضن أحلامهم وأعمالهم في جو من الشفافية وتكافؤ الفرص، فليتقن كل منا عمله وليبادر لتأدية واجبه قدر استطاعته بأمانة وإخلاص، واضعاً مصلحة وطنه وأمته معياراً للفكر، ولنتسلح بالأمل والتفاؤل، فالتحديات التي نواجهها تتطلب المزيد من التنظيم والعمل الجماعي».

محمد بن راشد
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