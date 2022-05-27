قائد الطيران المشترك يشهد تخريج دورات تخصصية

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية في معهد الطيران المشترك. وأكد العميد الدكتور مهندس حمد الصيعري - في كلمته ببداية الحفل - أن التدريب يُعتبر مكوناً أساسياً في نظام وزارة الدفاع، فهو يضمن تحقيق المتدربين المعايير الأساسية للقيام بالواجبات الوظيفية، كما أنه يحقق الأهداف التي وضعت من قبل وزارة الدفاع. وأشار إلى أن معهد الطيران المشترك تمكن خلال فترة الدورات المختلفة من تدريب وتأهيل وإعداد الضباط والفنيين من خلال مناهج وبرامج تدريبية محترفة تسعى لتطوير وتنمية القدرات القيادية والتدريبية للضباط والفنيين، ليصبح الخريج في نهاية الدورة مؤهلاً للقيام بكافة الواجبات والمهام التي تُسند إليه.