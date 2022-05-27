السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
طلبة المدرسة الإماراتية يتجهون إلى عالم ريادة الأعمال
طلبة المدرسة الإماراتية يتجهون إلى عالم ريادة الأعمال
28 مايو 2022 02:10

دينا جوني (دبي)

يدخل طلبة المدارس الحكومية في الدولة عالم ريادة الأعمال في مايو الجاري، عقب تسليمهم أولى مشاريع الشركات الناشئة ضمن «أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال» أو «Skill Up start»، البرنامج الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم. 
يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة لتفعيل البرامج التي تعمل على تمكين طلبة المدارس الحكومية وبناء قدارتهم ومهاراتهم في مجال ريادة الأعمال ومهارات المستقبل.
ويهدف البرنامج إلى غرس مهارات ريادة الأعمال لدى طلبة المدارس داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو من ضمن مبادرة «موطن ريادة الأعمال»، إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للتدريب على ريادة الأعمال، والتي تستهدف بناء المهارات الرئيسية المطلوبة في عالم ريادة الأعمال مثل المعلومات المالية، والمهارات الريادية والإبداعية، والعمل ضمن فريق، وغيرها.
ويستهدف البرنامج الطلبة في الصفوف من الثامن إلى الثاني عشر. وتكون المشاركة من خلال فرق مدرسية مكوّنة من ثلاثة إلى ستة أعضاء من الطلبة مع مدرس أو مشرف. 
ويعمل البرنامج على تعزيز مفهوم ريادة الأعمال وصقل مهاراتهم في تأسيس الشركات الناشئة عبر أنشطة وتدريبات خارج الصفوف الدراسية، بالتعاون مع 14 شركة ومؤسسة محلية وعالمية. وسيحظى الفائزون في المسابقة بفرصة للمشاركة في رحلة إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية. 
ومما يتضمنه البرنامج خمس جلسات تطبيقية ومصوّرة يتعلم فيها الطلبة عن ماهية البرنامج وتعلّم مفردات الأعمال الأساسية، وكيفية بناء نموذج ومخطط الأعمال الذي يحدد فيها الطلبة هوية الشركة الناشئة ومناقشة التسويق والإدارة المالية وتتبع النفقات، والتدريب على قالب العرق ومخطط نموذج العمل التجاري، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق، ونبذة عن العروض التقديمية الجيدة مقارنة بالعروض السيئة.  وكان معالي أحمد بالهول وزير التربية والتعليم، قد صرّح في وقت سابق لـ«الاتحاد» أنه من المهم إدخال ثقافة ريادة الأعمال في وقت مبكر من عمر الطلبة خلال المرحلة المدرسية، لافتاً أن ريادة الأعمال لا تدرّس كمنهج، وإنما تكون بالممارسة والأنشطة اللاصفية. واعتبر أن مناهج المدرسة الإماراتية تلعب دوراً مهماً اليوم في تعليم الطلبة أساسيات إدارة الأعمال، والتعرّف على مفاهيم الربح والعائد الاقتصادي ودراسة الجدوى، لكن بالنسبة لمرحلة تأسيس شركة. فإن الطالب لا يحتاج إلى منهاج تعليمي، وإنما إلى تدريب وخبرة ومهارات خارج الصفوف الدراسية.
وأكد معاليه أن ريادة الأعمال اليوم تعدّ فرصة ممتازة للطلبة، لأن الحكومات والمصارف وغيرها تبنوا التكنولوجيا في أعمالهم، مشيراً أنه لتأسيس شركة في السابق، كان يفترض بصاحب الطلب تأجير محل، وتوظيف عدد محدد من الأفراد، والالتزام بإجراءات صارمة جداً. أما اليوم وبعد تغيّر ملامح بيئة العمل وأسلوب عمل الشركات، أصبح تأسيس الشركات أكثر سهولة وأقل تكلفة.

المدرسة الإماراتية
الإمارات
ريادة الأعمال
المدارس الحكومية
وزارة الاقتصاد
مؤسسة الإمارات للتعليم
وادي السيليكون
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©