مؤسسات محمد بن خالد تشارك في «واجهة التعليم»

أبوظبي (وام)

شارك كل من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ومجلس شما محمد للفكر والمعرفة في أعمال الـدورة الثامنة مـن «معـرض واجهـة التعليـم و مؤتمر شـباب الشـرق الأوسط» الذي عقد تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واختتم أمس الأول في صالة جوجيستو أرينا بأبوظبي تحت شعار «50 عامـا مـن تمكيـن التعليـم».

تضمنت المشاركة - التي جاءت بتعليمات من رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان - ركناً تعريفياً للمؤسسات اشتمل على أبرز الإصدارات و الكتيبات و الأدلة التعريفية و الصور والبوسترات وما تقدمه من برامج تفاعلية ثقافية وخدمات اجتماعية ومهارات تمكينية لفئات المجتمع كافة.