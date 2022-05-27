مشاركة متميزة لجامعة الإمارات في «واجهة التعليم»

العين (الاتحاد)

شاركت جامعة الإمارات في معرض واجهة التعليم الذي استمر على مدى يومين في أبوظبي، من خلال جناح أشرفت عليه إدارة القبول والتسجيل بالجامعة وعمادة الدراسات العليا، بهدف إرشاد الطلاب للتخصّصات الأكاديمية التي يرغبون بها.

قال سعود سعيد العامري، مدير عمادة القبول والتسجيل في جامعة الإمارات: «إن الجامعة تسعى ضمن رؤيتها الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من كافة التخصصات العلمية، إضافة لتلبية رغبات وطموحات الطلبة بتوفير المخرجات بمعايير أكاديمية عالية الجودة، وذلك من خلال تطوير سياسات القبول والتسجيل التي تتماشى مع مخرجات التعليم العام. وتسعى العمادة بدورها إلى توفير الإرشاد الأكاديمي قبل القبول الجامعي في جميع البرامج، حتى يتضح أمام الطالب الرغبات والطموحات التي يتطلّع إليها وفق الشروط والمعايير التي تضعها إدارة الجامعة وتخضع لمراجعة دورية كل عام ولكل تخصص.