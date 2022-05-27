السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مشاركة متميزة لجامعة الإمارات في «واجهة التعليم»
جناح الجامعة في المعرض (من المصدر)
28 مايو 2022 02:09

العين (الاتحاد)

شاركت جامعة الإمارات في معرض واجهة التعليم الذي استمر على مدى يومين في أبوظبي، من خلال جناح أشرفت عليه إدارة القبول والتسجيل بالجامعة وعمادة الدراسات العليا، بهدف إرشاد الطلاب للتخصّصات الأكاديمية التي يرغبون بها.
قال سعود سعيد العامري، مدير عمادة القبول والتسجيل في جامعة الإمارات: «إن الجامعة تسعى ضمن رؤيتها الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من كافة التخصصات العلمية، إضافة لتلبية رغبات وطموحات الطلبة بتوفير المخرجات بمعايير أكاديمية عالية الجودة، وذلك من خلال تطوير سياسات القبول والتسجيل التي تتماشى مع مخرجات التعليم العام. وتسعى العمادة بدورها إلى توفير الإرشاد الأكاديمي قبل القبول الجامعي في جميع البرامج، حتى يتضح أمام الطالب الرغبات والطموحات التي يتطلّع إليها وفق الشروط والمعايير التي تضعها إدارة الجامعة وتخضع لمراجعة دورية كل عام ولكل تخصص.

جامعة الإمارات
الإمارات
معرض واجهة التعليم
أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©