«شرطة أبوظبي» تُعرف منتسبيها بنظام الدراسة بـ«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «شرطة أبوظبي» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ورشة تعريفية لمنتسبيها عن نظام الدراسة في الجامعة والتخصصات المطروحة لديها، وذلك في مقر أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

ورحب العقيد محمد بن العبد الظاهري نائب مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية بوفد الجامعة، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الرائدة لتحقيق وتمكين وتعزيز أداء المنتسبين، لافتاً إلى أهمية تطوير الكفاءات القيادية والارتقاء بقدراتها وإمكانياتها وفق أساليب علمية متخصصة وممنهجة.

وأشار الدكتور بخيت سالم العامري رئيس قسم شؤون المبتعثين بإدارة البعثات إلى أهمية توفير التخصصات المطروحة بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لمنتسبي شرطة أبوظبي، وعلاقتها بالعمل الشرطي والأمني، مشيداً بالنجاحات البارزة التي حققتها «شرطة أبوظبي» في توظيف واستثمار وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الميادين. وشارك في الورشة الدكتور كارثيك نانداكومار «أستاذ مشارك» وريم الأورفلي مديرة شؤون الطلاب، وعبير جاد الله رئيس قسم التوظيف والقبول من جامعة محمد بن زيد للذكاء الاصطناعي.

وركزت الورشة على التعريف بالجامعة واهتمامها بالدراسات العليا والبحوث العلمية وتقديم برامج متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على دعم مسيرة البحث والتطوير العلمي وخلق المعرفة ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم الدرجات العلمية وشهادات الماجستير والدكتوراه والتي ستساهم في دعم الطلاب للوصول الى المستوى الفكري المطلوب في بيئة حديثة ومتميزة.