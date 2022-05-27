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تعاون بين شرطة عجمان و«الشارقة للبحوث»
تعاون بين شرطة عجمان و«الشارقة للبحوث»
28 مايو 2022 02:09

عجمان (وام)

زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التطوير التكنولوجي والتقني والابتكار. ترأس الوفد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء ورئيس لجنة التحول الذكي بشرطة عجمان، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من الضباط وصف الضباط، وكان في استقبالهم حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث رحب بوفد شرطة عجمان، شاكراً لهم حرصهم على تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات. 
واطلع الوفد على مرافق المجمع وأحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تعزز الابتكار والتطور العلمي في مجال الخدمات. وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين. 

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مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
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