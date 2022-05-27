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إشادة بمستوى الأداء والتنسيق بين إدارات ومراكز الشرطة بدبي
إشادة بمستوى الأداء والتنسيق بين إدارات ومراكز الشرطة بدبي
28 مايو 2022 02:09

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، اجتماع القيادات التنفيذية بنادي ضباط الشرطة، بحضور السادة مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.
واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات المتعلقة بالاجتماع السابق، ومستوى الأداء والتنفيذ للبرامج التي طرحتها مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وآخر مستجدات العمل الإداري في مختلف القطاعات.
واستمع اللواء طيار أحمد بن ثاني، من اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، ومدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، إلى شرح يوضح نتائج واحصائيات قاعة «ديلي بريف بمركز شرطة المرقبات» التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتيح تتبع المناطق الساخنة من حيث مؤشر البلاغ، والتنبؤ بالجرائم، ومسارات الدوريات، والمهام الأخرى الموكلة لأفراد المركز، وكذلك نتائج البرامج والأنظمة التي تعمل بها القاعة.
واطلع اللواء ابن ثاني على تقرير الدعاوى القانونية من الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حيث قدم العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، تقرير عن نتائج الإدارة في هذا الجانب.
وفي ختام الاجتماع، أثنى اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، على مستوى الأداء والتنسيق العالي بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق الأهداف التي وضعتها شرطة دبي، وتعزيز الأمن والأمان للمجتمع.

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