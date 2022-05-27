اتفاقية تعاون بين «الجمارك العالمية» و«الجواز اللوجستي»

دبي (الاتحاد)

أبرمت كل من «منظمة الجمارك العالمية» وبرنامج «الجواز اللوجستي العالمي» اتفاقية تعاون لمواصلة جهودهما في تسريع اعتماد المُشغل الاقتصادي المُعتمد، وهو برنامج طوعي للامتثال والأمن يعتمد على أسس الهيكلية الآمنة لمنظمة الجمارك العالمية، وذلك خلال لقاء جمع بين الطرفين في دافوس على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال متحدث باسم برنامج «الجواز اللوجستي العالمي» إن حركة التجارة العالمية واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مما دفع العالم خلال فترة الجائحة لاختبار قدرات البنية التحتية الحالية للتجارة بفعل تأثير الأزمات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة. وأضاف: «بينما يتجه العالم للتعافي من الصدمة الأولية، لا زالت الصعوبات مستمرة، مع وجود مشاكل حادة في سلاسل التوريد حول العالم، الأمر الذي سيخلق أزمات تراكمية تستدعي المعالجة السريعة. وبالتالي، تؤدي اضطرابات سلاسل التوريد العالمية إلى تباطؤ الإنتاج الاقتصادي في القطاعات الرئيسة التي ترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد، مما يؤثر سلبًا على مرحلة الانتعاش الاقتصادي في فترات ما بعد الجائحة». ويهدف برنامج «الجواز اللوجستي العالمي» الذي يقوده القطاع الخاص والمُصمّم لتسهيل تدفق التجارة العالمية، إلى مساعدة أعضائه في الحفاظ على التدفقات التجارية المرنة وتعزيز العلاقات التجارية العالمية الجديدة، في مواجهة الصدمات الحادة لمسار تدفق التجارة على المستوى العالمي.