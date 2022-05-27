السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
اتفاقية تعاون بين «الجمارك العالمية» و«الجواز اللوجستي»
اتفاقية تعاون بين «الجمارك العالمية» و«الجواز اللوجستي»
28 مايو 2022 02:09

دبي (الاتحاد) 

أبرمت كل من «منظمة الجمارك العالمية» وبرنامج «الجواز اللوجستي العالمي» اتفاقية تعاون لمواصلة جهودهما في تسريع اعتماد المُشغل الاقتصادي المُعتمد، وهو برنامج طوعي للامتثال والأمن يعتمد على أسس الهيكلية الآمنة لمنظمة الجمارك العالمية، وذلك خلال لقاء جمع بين الطرفين في دافوس على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال متحدث باسم برنامج «الجواز اللوجستي العالمي» إن حركة التجارة العالمية واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مما دفع العالم خلال فترة الجائحة لاختبار قدرات البنية التحتية الحالية للتجارة بفعل تأثير الأزمات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة. وأضاف: «بينما يتجه العالم للتعافي من الصدمة الأولية، لا زالت الصعوبات مستمرة، مع وجود مشاكل حادة في سلاسل التوريد حول العالم، الأمر الذي سيخلق أزمات تراكمية تستدعي المعالجة السريعة. وبالتالي، تؤدي اضطرابات سلاسل التوريد العالمية إلى تباطؤ الإنتاج الاقتصادي في القطاعات الرئيسة التي ترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد، مما يؤثر سلبًا على مرحلة الانتعاش الاقتصادي في فترات ما بعد الجائحة». ويهدف برنامج «الجواز اللوجستي العالمي» الذي يقوده القطاع الخاص والمُصمّم لتسهيل تدفق التجارة العالمية، إلى مساعدة أعضائه في الحفاظ على التدفقات التجارية المرنة وتعزيز العلاقات التجارية العالمية الجديدة، في مواجهة الصدمات الحادة لمسار تدفق التجارة على المستوى العالمي.

منظمة الجمارك العالمية
دبي
الجمارك العالمية
الجواز اللوجستي
الإمارات
الجواز اللوجستي العالمي
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©