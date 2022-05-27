أبوظبي تحصد المركز الأول عالمياً كأقل عاصمة ازدحاماً للعام 2021

حصدت أبوظبي المركز الأول عالمياً في تقرير «توم توم» للازدحام المروري لعام 2021 كأقل عاصمة ازدحاماً، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره الشركة العالمية المتخصصة بخدمات الملاحة، من خلال دراسة شملت 416 مدينة في 57 دولة حول العالم، وفقاً لما نقله الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

يأتي التصنيف الجديد للعاصمة الإمارتية حسب معايير محددة تتضمن معدل الازدحام المروري ضمن التقاطعات والشوارع ضمن عدة أوقات خلال اليوم بما فيها أوقات الذروة. بالإضافة إلى دراسة جودة أنظمة إشارات المرور من ناحية استدامتها ومقاومتها للأحوال الجوية، والبرمجة الخاصة بها، وعددها، ومساهمتها في تطوير تدفق حركة المرور في المدن.

يؤكد الترتيب الجديد لمدينة أبوظبي بمعدل ازدحام 11%، على فعالية الخطة المتكاملة لإدارة الحركة المرورية لدائرة البلديات والنقل، التي تحتوي على مراحل متعددة تتضمن رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الأصول والبنية التحتية لشبكة الطرق، وزيادة خيارات ووسائط التنقل العام، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير العديد من خدمات المتعاملين من خلال القنوات الرقمية المتاحة لذلك للعديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وبتوجيهات حوكمتنا الرشيدة والتي أدت إلى تقليل الرحلات المرورية للحصول على تلك الخدمات من المتعاملين بشكل ملحوظ.

وأشار معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل إلى أن توحيد الجهود وبناء منظومة نقل متكاملة شكلا الحجر الأساس في استمرار الإمارة في تحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى العالم في تعزيز جودة الحياة في أبوظبي. وأضاف "لطالما عملنا ضمن استراتيجية طويلة الأمد ونحن نتطلع إلى المستقبل بطريقة استباقية، تُمكننا من التركيز على تطلعات المجتمع والاستجابة إلى حاجاتهم".

وأوضح معاليه "اليوم، يؤكد استمرارنا في الحفاظ على مراكز متميزة عالمياً في جميع خدمات النقل وإدارة الحركات المرورية، على الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة من خلال حرصها على تقديم الدعم والتوجيهات للاستمرار في التقدم والريادة في توفير رفاهية العيش وجودة الحياة، عبر تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تؤكد على دور أبوظبي الريادي في تطوير الرؤى على مستوى دولي وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المدن للحياة والعمل عالمياً".



