السبت 28 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الصحة» تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة
مبنى وزارة الصحة ووقاية المجتمع
27 مايو 2022 17:38

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 236,283 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌ ‎ 
ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 403 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 906,639 حالة. ‌‎
كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبذلك، يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة. 
فيما أعلنت الوزارة شفاء 368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 890,311 حالة.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
حصيلة
فيروس كورونا
آخر الأخبار
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
الإمارات
محمد بن زايد يعزز دولة القانون والعدالة
اليوم 02:11
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
الإمارات
محمد بن راشد: نتسلح بالأمل والتفاؤل
اليوم 02:11
هزاع بن زايد في حديث مع الحضور خلال زيارته «مركز التواجد البلدي» (وام)
الإمارات
هزاع بن زايد: استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية قصوى للقيادة
اليوم 02:11
عبدالله بن زايد وإندجي دودا في مستهل لقائهما بالعاصمة البولندية (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نتطلع لحل أزمة أوكرانيا سلمياً
اليوم 02:11
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
الإمارات
قانونيون لـ«الاتحاد»: إنجازات دولية لمحمد بن زايد بمجال الشفافية وحماية الحقوق
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©