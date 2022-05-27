طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

في الخليج العربي، يكون الموج مضطربا في البداية يصبح متوسطا إلى خفيف. سيحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثاني عند الساعة 00:05 والجزر الأول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. سيحدث المد الأول عند الساعة 09:07 والمد الثاني عند الساعة 20:03 والجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 03:01.



