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شرطة أم القيوين تضبط عصابة تخصصت في سرقة عوادم المركبات
شرطة أم القيوين تضبط عصابة تخصصت في سرقة عوادم المركبات
27 مايو 2022 14:08

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة آسيوية تخصصت من سرقة عوادم السيارات (فلاتر البيئة) من بعض المركبات بإمارة أم القيوين.
وأوضح العقيد سعيد عبيد بن اعران أنه وردت بلاغات تُفيد عن تعرض بعض عوادم المركبات للسرقة، وفور تلقي البلاغات تم تشكيل فريق بحث وتحري بالتعاون مع فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز السلمةالشامل حيث توصل الفريق إلى معرفة الجناةوضبطهم خلال ( 24 ساعه) من استلام البلاغات ، وتبين أنهم من الجنسية الآسيوية.. وبسؤالهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم.

وناشد مدير الادارة الجمهور الكريم بالتعاون مع رجال الشرطة بالابلاغ عن الجرائم للتصدي لتلك العصابات ‏التي تهدد أمن المجتمع .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أم القيوين
سرقة
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