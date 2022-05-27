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رئيس بولندا يستقبل عبدالله بن زايد في وارسو
رئيس بولندا يستقبل عبدالله بن زايد
27 مايو 2022 12:41

استقبل فخامة إندجي دودا رئيس جمهورية بولندا في وارسو سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لجمهورية بولندا الصديقة التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبولندا وفرص تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما. كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون المشترك مع بولندا في مختلف المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين. حضر الاجتماع.. سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وارسو
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