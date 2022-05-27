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"الطوارئ والأزمات" تعلن عن وقف انعقاد الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كورونا
شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
27 مايو 2022 12:39

أعلنت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقف بث الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا بدءاً من الأربعاء، على أن تكون استثنائية، بحسب المؤشرات والمستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي في الدولة. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كورونا
الإمارات
الإحاطة الإعلامية
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