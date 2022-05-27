"الطوارئ والأزمات" تعلن عن وقف انعقاد الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كورونا

أعلنت الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقف بث الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا بدءاً من الأربعاء، على أن تكون استثنائية، بحسب المؤشرات والمستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي في الدولة.

الطوارئ والأزمات: أكثر من عامين مضيا التزمنا خلالهما بتقديم كافة المعلومات والمستجدات حول جائحة #كوفيد19 لمجتمع دولة #الإمارات العربية المتحدة، واليوم نعلن توقف الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات مع الالتزام بالعودة ما استجدت أي أحداث خاصة بالوضع الوبائي.. ابقوا آمنين pic.twitter.com/IJCfVLp1V2 — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) May 27, 2022