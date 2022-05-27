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هزاع بن زايد يتفقد مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة
هزاع بن زايد يتفقد مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة
27 مايو 2022 12:14

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعاَ مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وحرص سموه على توفير كل ما من شأنه إسعاد المجتمع، والارتقاء بجودة حياة السكان، حيث يعد الاهتمام بشؤون وسعادة الناس أولوية قصوى لدى القيادة الحكيمة، الحريصة على تعزيز الاستقرار والرفاهية والازدهار على كافة الصعد. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سمو الشيخ هزاع بن زايد إلى ساحة خليفة، التابعة لمركز التواجد البلدي، و هي أول ساحة مجتمعية لإقامة المبادرات والفعاليات والتواصل مع المجتمع في مدينة خليفة، نفذها مركز التواجد البلدي في 6 شهور استجابة لطلبات المجتمع على مساحة 55 ألف متر مربع. وإضافة إلى ذلك، اطلع سموه على مستجدات التواجد البلدي ومشاريعه، والخطوات التي قطعها على طريق الارتقاء بالخدمات في مدينة خليفة. وقد تضمنت الزيارة الاطلاع على العديد من المحاور المجتمعيه ضمن مشروع التواجد البلدي، ومنها: نسبة تطبيق الإطار العام للمدينة النموذجية، مشروع الرقابة الموحدة، حوكمة الأداء، القطاع المجتمعي، المقترحات التطويرية للأراضي المجتمعية، ومشاريع البنية التحتية. كما التقى سموه بفريق المتطوعين من مدينة خليفة والذين أسهموا بنقل الأفكار والمقترحات من السكان إلى مركز التواجد البلدي.. حيث عبر سموه عن شكره وتقديره لجهودهم التي أسهمت في تطوير المدينة وتحقيق تطلعات المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
محمد بن زايد
مدينة خليفة
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