شرطة أبوظبي تُحدد 5 خطوات لسلامة السائقين عند إشارة "قف"
شرطة أبوظبي تُحدد 5 خطوات لسلامة السائقين عند إشارة "قف"
27 مايو 2022 10:24
بثت شرطة أبوظبي فيديو ضمن جهودها في التوعية المرورية الرقمية، موضحة فيه خمس خطوات أساسية للسائقين تعزز سلامتهم وسلامة الآخرين عند الالتزام بالتوقف عند إشارة قف، والخطوات هي أولاً : توقف بشكل كامل عند إشارة قف في أي زاوية او تقاطع طرق، أو عند الخط الأبيض المتصل الدال على التوقف، وثانياً: لا تستمر في قيادة المركبة إلا بعد التأكد من خلو الطريق، وثالثاً: اعط أولوية المرور للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر، ورابعاً: في حال وجود مركبة متوقفة قبلك عليك التوقف خلفها ثم التوقف مجدداً عند إشارة قف بعدها التحرك، وخامساً: تأكد من إعطاء أولوية عبور الطريق للمشاة دائما قبل انطلاقك.