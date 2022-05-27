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شرطة أبوظبي تُحدد 5 خطوات لسلامة السائقين عند إشارة "قف"
شرطة أبوظبي تُحدد 5 خطوات لسلامة السائقين عند إشارة "قف"
27 مايو 2022 10:24

 بثت شرطة أبوظبي فيديو ضمن جهودها في التوعية  المرورية الرقمية، موضحة فيه خمس خطوات أساسية للسائقين تعزز سلامتهم وسلامة الآخرين عند  الالتزام بالتوقف عند إشارة قف، والخطوات هي أولاً : توقف بشكل كامل عند إشارة قف في أي زاوية او تقاطع طرق، أو عند الخط الأبيض المتصل الدال على التوقف، وثانياً: لا تستمر في قيادة المركبة إلا بعد التأكد من خلو الطريق، وثالثاً: اعط أولوية المرور للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر، ورابعاً: في حال وجود مركبة متوقفة قبلك عليك التوقف خلفها ثم التوقف مجدداً عند إشارة قف بعدها التحرك، وخامساً: تأكد من إعطاء أولوية عبور الطريق للمشاة دائما قبل انطلاقك.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
إشارة قف
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