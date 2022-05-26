وفد برازيلي يبحث مع «ايدج» التعاون التجاري والدفاعي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مجموعة ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع وغيره، وفداً دبلوماسياً وعسكرياً وتجارياً رفيع المستوى من البرازيل في مقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي. ويعكس الاجتماع الأولوية التي يوليها البلدان لتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية وترسيخ التعاون المستمر في المجالات الدفاعية والتجارية والتقنية.

وضم الوفد البرازيلي كلاً من الأدميرال فلافيو روكا، السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية في المكتب التنفيذي للرئيس البرازيلي، والدكتور ماركوس ديجو، سكرتير المنتجات الدفاعية في وزارة الدفاع البرازيلية، وإدواردو بولسونارو، عضو كونغرس في مجلس النواب البرازيلي، و فيرناندو لويس ليموس إجريجا، سفير جمهورية البرازيل لدى الإمارات، وغيرهم من الشخصيات القيادية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدة شركات برازيلية كبيرة.

وكان في استقبال الوفد من جانب ايدج كل من فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ومنصور الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وحمد المرار، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة، وعمر الزعابي، نائب الرئيس الأول لقطاع التجارة ودعم المهام في ايدج، وغيرهم من أعضاء فريق الإدارة العليا في ايدج. وقال فيصل البناي في تعليقه خلال اجتماع لجنة التعاون الثنائي: «يسعدنا أن نرحب بالزيارة التجارية الهامة للوفد البرازيلي رفيع المستوى إلى ايدج. وتعكس هذه الزيارة أهمية العلاقات والشراكة الوثيقة بين البلدين، كما تؤكد على ضرورة مواصلة استكشاف الفرص الجديدة للتعاون المستقبلي بما يعود بالفائدة على الطرفين وعلى تعزيز الأمن العالمي».

وأضاف: «تعد البرازيل سوقاً استراتيجية هامة لمجموعة ايدج، إذ تحتضن العديد من القطاعات المتقدمة والمطورة داخلياً. وثمة فرص هائلة للتعاون في مجالات مشاركة المعرفة وتبادل الاستخبارات والأبحاث والتطوير، إضافة إلى التطوير المشترك لأنظمة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة كما ظهر مؤخراً من خلال شراكة» أمبرير«مع شركة هالكن التابعة لـ«ايدج» بهدف تطوير أنظمة الأسلحة في طائرات«إيه-29 سوبر توكانو» التابعة لـ«أمبرير»، ونسعى إلى توفير بيئة داعمة لمزيد من العلاقات مع الشركات البرازيلية لتوسعة وصول منتجات وخدمات وحلول ايدج واستخدامها في البرازيل وحول العالم».وقد تعهد المشاركون بمواصلة العمل على تحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة جميع الأطراف في المجالات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة.