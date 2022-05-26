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البواردي يبحث التعاون العسكري مع فرنسا
محمد البواردي
27 مايو 2022 02:15

أبوظبي (وام) 

تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، اتصالاً هاتفيا من معالي سيباستيان لوكورنو وزير الدفاع الفرنسي. وبحثا خلال الاتصال الهاتفي علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الدفاعية والعسكرية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها، بما يخدم مصالحهما. 
وهنأ معالي البواردي الوزير الفرنسي بمناسبة استلامه مهام عمله الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. كما أثنى معاليه على الجهود التي بذلتها وزيرة الدفاع السابقة فلورانس بارلي خلال فترة عملها، متمنياً لها التوفيق والنجاح.

الإمارات
فرنسا
محمد البواردي
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