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قائد القوات البرية يحضر اجتماعاً خليجياً
اجتماع قادة القوات البرية لدول «التعاون» (وام)
27 مايو 2022 02:15

الرياض (وام)

حضر اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، الاجتماع العشرين لقادة القوات البرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بمشاركة قادة القوات البرية في دول المجلس والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة. 
وتناول الاجتماع، موضوعات تتعلق بالعمل العسكري الخليجي المشترك بالقوات البرية بدول المجلس، والطرق الكفيلة لتعزيز هذا التعاون بما يعود بالنفع لرفع الكفاءة العالية للقوات البرية بالقوات المسلحة بدول المجلس، وتعزيز التعاون الخليجي المشترك. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات التشاورية بين قادة القوات البرية بدول المجلس والمتعلقة بمجالات العمل العسكري المشترك والخاص بالقوات البرية، التي تسهم في تطوير القدرات والإمكانيات العسكرية للقوات البرية لتحقيق التكامل الدفاعي المشترك بين قوات دول المجلس.

سعيد راشد الشحي
الإمارات
قائد القوات البرية
القوات البرية
مجلس التعاون الخليجي
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