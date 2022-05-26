«التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار» يتبادل الخبرات مع المملكة المتحدة

دبي (وام)

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار لقاءً مع وفد من وزارة الخزانة ومكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتجميد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة والتوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي«فاتف».

وقال راشد المناعي، مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة، خلال كلمة في افتتاح اللقاء: «المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يسعى وبشكل مستمر إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة المعلومات في سبيل حماية الأنظمة المالية من الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة أن مثل تلك الجرائم تعتبر عابرة للحدود».

واستعرض المناعي خلال اللقاء حزمة التوجيهات والإرشادات التي صدرت مؤخراً عن المكتب التنفيذي للقطاع الخاص، والتي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأنظمة الإلكترونية المستخدمة للتطبيق الفعال للتجميد دون تأخير، من خلال التعميم المباشر لقوائم مجلس الأمن وقائمة الإرهاب المحلية ذات العلاقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما على كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص، وكذلك الإجراءات والأسس المتبعة لإدراج الاشخاص والكيانات المرتبطة بتلك الجرائم، وإجراءات الحذف، والحالات التي يمكن فيها السماح للأشخاص والكيانات باستخدام الأموال أو الأصول المجمدة.

من ناحية أخرى، استعرض الجانبان البرامج التدريبية وورش العمل التوعية التي تم عقدها لكافة الشركاء الوطنيين.

وفي نهاية اللقاء، أشاد الجانب البريطاني بتجربة دولة الإمارات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.